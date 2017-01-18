Фільм “Гніздо горлиці” покажуть українським бійцям у госпіталях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Український фільм Тараса Ткаченка “Гніздо горлиці” на волонтерських засадах покажуть у госпіталях на сході країни, де перебувають українські бійці. Про це під час прес-конференції заявила Римма Зюбіна, виконавиця головної ролі у кінострічці, передає кореспондент УНН.
“Гніздо горлиці” вже показали у близько 20 містах України з таким передпрем’єрним туром. Від Ужгорода до Миколаєва. Ми збираємось повести фільм уже на таких волонтерських засадах у Маріуполь, у Сєвєродонецьк, показати у госпіталях для наших бійців", — сказала акторка.
Нагадаємо, що фільм “Гніздо горлиці”, який за перший вікенд прокату зібрав 552 тис. грн, покажуть на Днях українського кіно у Бельгії.