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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фильм "Гнездо горлицы" покажут украинским бойцам в госпиталях

Фильм "Гнездо горлицы" покажут украинским бойцам в госпиталях

Киев • УНН

 • 8459 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" на волонтерских началах покажут в госпиталях на востоке страны, где находятся украинские бойцы. Об этом во время пресс-конференции заявила Римма Зюбина, исполнительница главной роли в киноленте, передает корреспондент УНН.

"Гнездо горлицы" уже показали в около 20 городах Украины с таким предпремьерный туром. От Ужгорода до Николаева. Мы собираемся повезти фильм уже на таких волонтерских началах в Мариуполь, в Северодонецк, показать в госпиталях для наших бойцов", - сказала актриса.

Напомним, что фильм "Гнездо горлицы", который за первый уикенд проката собрал 552 тыс. грн, покажут на днях украинского кино в Бельгии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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