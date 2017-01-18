Фильм "Гнездо горлицы" покажут украинским бойцам в госпиталях

"Гнездо горлицы" уже показали в около 20 городах Украины с таким предпремьерный туром. От Ужгорода до Николаева. Мы собираемся повезти фильм уже на таких волонтерских началах в Мариуполь, в Северодонецк, показать в госпиталях для наших бойцов", - сказала актриса.

Напомним, что фильм "Гнездо горлицы", который за первый уикенд проката собрал 552 тыс. грн, покажут на днях украинского кино в Бельгии.