Фильм "Гнездо горлицы" покажут украинским бойцам в госпиталях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" на волонтерских началах покажут в госпиталях на востоке страны, где находятся украинские бойцы. Об этом во время пресс-конференции заявила Римма Зюбина, исполнительница главной роли в киноленте, передает корреспондент УНН.
"Гнездо горлицы" уже показали в около 20 городах Украины с таким предпремьерный туром. От Ужгорода до Николаева. Мы собираемся повезти фильм уже на таких волонтерских началах в Мариуполь, в Северодонецк, показать в госпиталях для наших бойцов", - сказала актриса.
Напомним, что фильм "Гнездо горлицы", который за первый уикенд проката собрал 552 тыс. грн, покажут на днях украинского кино в Бельгии.