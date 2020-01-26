Фільм "Біль та слава" удостоєний премії "Гойя" в головній номінації в Іспанії
Київ • УНН
“Біль та слава” була номінована на премію “Гойя” відразу у 16 категоріях. У картині з Антоніо Бандерасом і Пенелопою Круз у головних ролях розповідається про талановитого кінорежисера в кінці його творчого шляху.
Премію за кращу акторську гру серед чоловіків отримав Бандерас, кращою актрисою була визнана Белен Куеста, режисером — Альмодовар за картину “Біль і слава”. Звання кращого європейського фільму дісталося стрічці “Знедолені” Ладжі Лі, а найкращою іберо-американською стрічкою став фільм “Героїчні невдахи” Себастьяна Боренштейна.
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Національна кінопремія “Гойя” названа на честь іспанського художника Франсіско Гойї (1746-1828). Вона вручається Іспанської академією кінематографічних мистецтв і наук щорічно з 1987 року. Нагорода являє собою бронзовий бюст Гойї.
У минулому році премію в категорії “кращий фільм” отримала комедія “Чемпіони” режисера Хав’єра Фессера.
Нагадаємо, Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер стали володарями головної премії Гільдії кіноакторів США.