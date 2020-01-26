Фільм "Біль та слава" удостоєний премії "Гойя" в головній номінації в Іспанії

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 4372 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 185595 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 137621 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 120148 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 127196 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145585 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146474 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230739 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217504 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187649 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
55%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 16971 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 19302 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 17424 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 16651 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 15451 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 185615 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 174507 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 293676 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 315776 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 397273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 4262 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 3924 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57133 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39927 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54158 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Фільм "Біль та слава" удостоєний премії "Гойя" в головній номінації в Іспанії

Київ • УНН

 • 27909 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Іспанська кінопремія "Гойя" в категорії "Кращий фільм" дісталася стрічці "Біль та слава" режисера Педро Альмодовара. Про це було оголошено в ніч з суботи на неділю на церемонії вручення нагород, передає УНН із посиланням на Variety.

Фільм "Біль та слава" удостоєний премії "Гойя" в головній номінації в Іспанії

“Біль та слава” була номінована на премію “Гойя” відразу у 16 категоріях. У картині з Антоніо Бандерасом і Пенелопою Круз у головних ролях розповідається про талановитого кінорежисера в кінці його творчого шляху.

Премію за кращу акторську гру серед чоловіків отримав Бандерас, кращою актрисою була визнана Белен Куеста, режисером — Альмодовар за картину “Біль і слава”. Звання кращого європейського фільму дісталося стрічці “Знедолені” Ладжі Лі, а найкращою іберо-американською стрічкою став фільм “Героїчні невдахи” Себастьяна Боренштейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Києві відкрили виставку антивоєнного циклу Франсиска Гойя “Жахи війни”

Національна кінопремія “Гойя” названа на честь іспанського художника Франсіско Гойї (1746-1828). Вона вручається Іспанської академією кінематографічних мистецтв і наук щорічно з 1987 року. Нагорода являє собою бронзовий бюст Гойї.

У минулому році премію в категорії “кращий фільм” отримала комедія “Чемпіони” режисера Хав’єра Фессера.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер стали володарями головної премії Гільдії кіноакторів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48