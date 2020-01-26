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Фильм "Боль и слава" удостоен премии "Гойя" в главной номинации в Испании

Киев • УНН

 • 27909 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Боль и слава" режиссера Педро Альмодовара. Об этом было объявлено в ночь с субботы на воскресенье на церемонии вручения наград, передает УНН со ссылкой на Variety.

Фильм "Боль и слава" удостоен премии "Гойя" в главной номинации в Испании

“Боль и слава” была номинирована на премию “Гойя” сразу в 16 категориях. В картине с Антонио Бандерасом и Пенелопой Круз в главных ролях рассказывается о талантливом кинорежиссере в конце его творческого пути.

Премию за лучшую актерскую игру среди мужчин получил Бандерас, лучшей актрисой была признана Белен Куэста, режиссером — Альмодовар за картину “Боль и слава”. Звание лучшего европейского фильма досталось ленте “Отверженные” Ладжи Ли, а лучшей иберо-американской лентой стал фильм “Героические неудачника” Себастьяна Боренштейн.

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Национальная кинопремия “Гойя” названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В прошлом году премию в категории “лучший фильм” получила комедия “Чемпионы” режиссера Хавьера Фессера.

Напомним, Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями главной премии Гильдии киноактеров США.

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