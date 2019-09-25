Філіппіни заборонили ввезення свинини з 22 країн, в тому числі - і з України

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 2276 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 8738 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 41533 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 37684 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 38259 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 247761 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165985 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139265 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140507 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152174 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 46976 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27521 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44505 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 43255 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 14786 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 41544 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 247772 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 201985 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 319181 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 338729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 3482 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44525 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27538 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65572 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47801 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Філіппіни заборонили ввезення свинини з 22 країн, в тому числі - і з України

Київ • УНН

 • 9130 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Філіппіни заборонили ввезення свинини з М’янми, Південної Кореї і Сербії, через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) передає УНН з посиланням на euromeatnews.

Філіппіни заборонили ввезення свинини з 22 країн, в тому числі - і з України

“Тепер в Філіппінах діє заборона на ввезення свинини з 22 країн: Бельгії, Болгарії, Камбоджі, Китаю, Чехії, Гонконгу, Угорщини, Лаосу, Північної Кореї, Латвії, Молдови, Монголії, Польщі, Румунії, Росії, Південної Африки, України, В’єтнаму , Замбії, М’янми, Південної Кореї і Сербії”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітникам митниці було доручено ретельно перевіряти багаж пасажирів в портах, аеропортах і на кордоні країни.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні продовжують фіксувати спалахи АЧС. У цьому році їх відбулося вже більше 40 в різних регіонах країни.

Вітчизняні фермери звинувачують контролерів в особі Держпродспоживслужби в неспроможності протистояти вірусу.

Більш того, на сайті КМУ навіть з’явилася петиція з вимогою звільнити керівника відомства Володимира Лапу:

“... фермерські господарства України почали нести мільйонні збитки, адже контролери не можуть впоратися, зокрема, з АЧС і організувати результативну роботу щодо попередження та недопущення розповсюдження вірусу. Хоча утилізували на ці цілі понад 1 млрд грн тільки за останні 4 роки”, — сказано в тексті петиції.

Уточнимо, що за словами Сергія Тригубенка, українські фермери практично не отримують держкомпенсацій за АЧС: виплати відбуваються з затримкою і не в повному розмірі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08