Філіппіни заборонили ввезення свинини з 22 країн, в тому числі - і з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Філіппіни заборонили ввезення свинини з М’янми, Південної Кореї і Сербії, через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) передає УНН з посиланням на euromeatnews.
“Тепер в Філіппінах діє заборона на ввезення свинини з 22 країн: Бельгії, Болгарії, Камбоджі, Китаю, Чехії, Гонконгу, Угорщини, Лаосу, Північної Кореї, Латвії, Молдови, Монголії, Польщі, Румунії, Росії, Південної Африки, України, В’єтнаму , Замбії, М’янми, Південної Кореї і Сербії”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, співробітникам митниці було доручено ретельно перевіряти багаж пасажирів в портах, аеропортах і на кордоні країни.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні продовжують фіксувати спалахи АЧС. У цьому році їх відбулося вже більше 40 в різних регіонах країни.
Вітчизняні фермери звинувачують контролерів в особі Держпродспоживслужби в неспроможності протистояти вірусу.
Більш того, на сайті КМУ навіть з’явилася петиція з вимогою звільнити керівника відомства Володимира Лапу:
“... фермерські господарства України почали нести мільйонні збитки, адже контролери не можуть впоратися, зокрема, з АЧС і організувати результативну роботу щодо попередження та недопущення розповсюдження вірусу. Хоча утилізували на ці цілі понад 1 млрд грн тільки за останні 4 роки”, — сказано в тексті петиції.
Уточнимо, що за словами Сергія Тригубенка, українські фермери практично не отримують держкомпенсацій за АЧС: виплати відбуваються з затримкою і не в повному розмірі.