Філатов розповів Порошенку про те, що проект будівництва аеропорту в Солоному місцеві називають піар-проектом

КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні під час робочого візиту Президента України Петра Порошенка на Дніпропетровщину обговорювали, де будуватимуть новий аеропорт, який життєво важливий для розвитку мегаполіса-обласного центру та інших населених пунктів регіону. Про це повідомляє місцеве ІА "Мост", повідомляє УНН.