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Філатов розповів Порошенку про те, що проект будівництва аеропорту в Солоному місцеві називають піар-проектом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні під час робочого візиту Президента України Петра Порошенка на Дніпропетровщину обговорювали, де будуватимуть новий аеропорт, який життєво важливий для розвитку мегаполіса-обласного центру та інших населених пунктів регіону. Про це повідомляє місцеве ІА "Мост", повідомляє УНН.

У засіданні Ради регіонального розвитку взяли участь керівники міста та області. Акцентував увагу Президента України на необхідність відновлення нормального авіасполучення Дніпра із зовнішнім світом міський голова Борис Філатов.

"Дніпро - це велике місто-мільйонник. Найперша і основна проблема - це проблема з транспортним сполученням. Фактично місто перетворилося в анклав, який живе самостійним життям", - сказав він.

Борис Філатов наголосив також, що розглянутий Міністерством інфраструктури варіант будівництва поза містом (на необлаштованій території в сел. Солоне) виглядає в очах громадськості нереалістичним і політично заангажованим, діалог з громадою не ведеться.

"Міністерство інфраструктури утримується від професійного пояснення, чому це саме Солоне, а не Дніпро. На жаль, без діалогу з громадою іноді виникають пересуди про те, що це не більше ніж передвиборний піар-проект. Хотілося б, щоб всы уповноважені особи мислили, в першу чергу, проектами, а не "прожектами", - заявив мер Дніпра.

У своєму виступі на засіданні Ради регіонального розвитку Порошенко зазначив, що потрібно "раз і назавжди закрити питання і дискусії щодо аеропорту в Дніпропетровській області. Якщо є воля громади, ми як державна влада повинні її підтримати". Як відомо, петиція місцевих жителів до Президента України про виділення держфінансування на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги чинного в межах міста Дніпровського аеропорту зібрала 25 тис. необхідних голосів.

Новий аеропорт у Дніпрі планують будувати в форматі приватно-державного партнерства. Відповідно, аеродромний комплекс, включаючи сучасну злітно-посадочну смугу, перебуватиме у державній власності (як стратегічний об'єкт цивільного і військового призначення) і фінансуватися за рахунок бюджетних коштів.

Приватна складова проекту стосується нового аеровокзального комплексу. Готовність взяти її на себе неодноразово публічно підтверджував власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, інвестор будівництва нового Міжнародного аеропорту "Харків" в рамках підготовки "першої столиці" до Євро-2012. Згідно з його оцінками, новий аеропорт у Дніпрі на базі діючого можна побудувати за 2-3 роки, і Ярославський готовий вкласти в будівництво терміналів близько 60-70 млн дол. Після обговорення будівництва дніпровського аеропорту з Борисом Філатовим, бізнесмен виділив 3 млн грн на професійну оцінку стартових умов реалізації проекту спеціалізованою компанією Airoport Consulting Vienna (Австрія). Команда західних експертів і фахівців харківського аеропорту приступила до роботи в кінці січня 2019 р. Результати дослідження, за наявною інформацією, очікуються в середині березня.

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