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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114185 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116850 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117468 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147064 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116042 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140716 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130415 просмотра

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Филатов рассказал Порошенко о том, что проект строительства аэропорта в Соленом горожане называют пиар-проектом

Филатов рассказал Порошенко о том, что проект строительства аэропорта в Соленом горожане называют пиар-проектом

Киев  •  УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня во время рабочего визита Президента Украины Петра Порошенко на Днепропетровщину обсуждали, где будут строить новый аэропорт, который жизненно важен для развития мегаполиса-областного центра и других населенных пунктов региона. Об этом сообщает местное ИА "Мост", передает УНН.

В заседании Рады регионального развития приняли участие руководители города и области. Акцентировал внимание Президента Украины на необходимости восстановления нормального авиасообщения Днипра с внешним миром городской голова Борис Филатов. "Днипро – это крупный город-миллионник. Самая первая и основная проблема – это проблема с транспортным сообщением. Фактически город превратился в анклав, который живет самостоятельной жизнью", - сказал он.

Борис Филатов подчеркнул также, что рассматриваемый Министерством инфраструктуры вариант строительства вне города (на необустроенной территории в пос. Соленое) выглядит в глазах общественности нереалистичным и политически ангажированным, диалог с громадой не ведется.

"Министерство инфраструктуры воздерживается от профессионального объяснения, почему это именно Соленое, а не Днипро. К сожалению, без диалога с громадой иногда возникают кривотолки о том, что это не более чем предвыборный пиар-проект. Хотелось бы, чтобы все уполномоченные лица мыслили в первую очередь проектами, а не "прожектами", - заявил мэр Днипра.

В своем выступлении на заседании Рады регионального развития Порошенко отметил, что нужно "раз и навсегда закрыть вопрос и дискуссии по аэропорту в Днепропетровской области. Если есть воля громады, мы как государственная власть должны ее поддержать". Как известно, петиция горожан к Президенту Украины о выделении госфинансирования на строительство современной взлетно-посадочной полосы действующего в городской черте днипровского аэропорта собрала 25 тыс. необходимых голосов.

Новый аэропорт в Днипре планируют строить в формате частно-государственного партнерства. Соответственно, аэродромный комплекс, включая современную взлетно-посадочную полосу, будет находиться в государственной собственности (как стратегический объект гражданского и военного назначения) и финансироваться за счет бюджетных средств.

Частная составляющая проекта касается нового аэровокзального комплекса. Готовность взять ее на себя неоднократно публично подтверждал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, инвестор строительства нового Международного аэропорта "Харьков" в рамках подготовки "первой столицы" к Евро-2012. Согласно его оценкам, новый аэропорт в Днипре на базе действующего можно построить за 2-3 года, и Ярославский готов вложить в возведение терминалов порядка 60-70 млн долл. После обсуждения строительства днипровского аэропорта с Борисом Филатовым, бизнесмен выделил 3 млн грн на профессиональную оценку стартовых условий реализации проекта специализированной компанией Airoport Consulting Vienna (Австрия). Команда западных экспертов и специалистов харьковского аэропорта приступила к работе в конце января 2019 г. Результаты исследования, по имеющейся информации, ожидаются в середине марта.

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