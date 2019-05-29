Філарет звернувся до Епіфанія щодо протоієрея, якому заборонили служіння

"Мені стало відомо, що Покровська церква м.Києва (на Солом’янці) через протоієрея Олександра Трофимлюка, забороненого мною у священнослужінні, виходить з мого підпорядкування, як правлячого архиєрея м.Києва, підтвердженого рішенням Священного Синоду від 5 лютого 2019 року, і переходить разом з парафією під Ваше підпорядкування без відпускної грамоти. Прийняли Ви цю парафію, чи ні, - мені не відомо", - написав у листі Філарет.

За його словами, якщо Епіфаній прийняв парафію без згоди правлячого архієрея, "це означає порушення канонічного порядку в переході духовенства з однієї єпархії до іншої".

"Я думаю, що Ви, як Предстоятель, повинні підтримувати, і думаю, що в дійсності підтримуєте канонічний порядок і архиєрейську присягу, дану при єпископській хіротонії - "не приймати у свою єпархію без відпускної грамоти", - зазначив Філарет.

Він наголосив, що архиєреї повинні керуватися канонами Церкви і не порушувати їх в управлінні єпархією.

Нагадаємо, раніше Філарет видав указ про заборону у священнослужінні протоієрею Олександру Трофимлюку, який є настоятелем Свято-Покровського собору Солом'янського району Києва, який перейшов до ПЦУ.