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Філарет звернувся до Епіфанія щодо протоієрея, якому заборонили служіння

Філарет звернувся до Епіфанія щодо протоієрея, якому заборонили служіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Святійший Патріарх Філарет направив листа Предстоятелю Української Православної Церкви Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію щодо діяльності клірика Київської єпархії протоієрея Олександра Трофимлюка, якому напередодні Філарет заборонив у священнослужінні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу УПЦ КП.

"Мені стало відомо, що Покровська церква м.Києва (на Солом’янці) через протоієрея Олександра Трофимлюка, забороненого мною у священнослужінні, виходить з мого підпорядкування, як правлячого архиєрея м.Києва, підтвердженого рішенням Священного Синоду від 5 лютого 2019 року, і переходить разом з парафією під Ваше підпорядкування без відпускної грамоти. Прийняли Ви цю парафію, чи ні, - мені не відомо", - написав у листі Філарет.

За його словами, якщо Епіфаній прийняв парафію без згоди правлячого архієрея, "це означає порушення канонічного порядку в переході духовенства з однієї єпархії до іншої".

"Я думаю, що Ви, як Предстоятель, повинні підтримувати, і думаю, що в дійсності підтримуєте канонічний порядок і архиєрейську присягу, дану при єпископській хіротонії - "не приймати у свою єпархію без відпускної грамоти", - зазначив Філарет.

Він наголосив, що архиєреї повинні керуватися канонами Церкви і не порушувати їх в управлінні єпархією.

Нагадаємо, раніше Філарет видав указ про заборону у священнослужінні протоієрею Олександру Трофимлюку, який є настоятелем Свято-Покровського собору Солом'янського району Києва, який перейшов до ПЦУ.

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