Філарет: у разі отримання Томосу, українська церква може стати найбільшою в світовому православ’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У разі отримання Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви, українська церква може стати найбільшою в світовому православ’ї. Про це Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив в інтерв’ю "Голосу України", передає УНН.
"Якщо взяти всі православні парафії в Україні, то їх майже 18 тисяч. А в Росії їх 12 тисяч, і це з Білоруссю. За кількістю парафій Україна перевершує Росію. Тобто Українська Автокефальна Церква може бути більша за російську. Чому нині Москва веде боротьбу за Українську Церкву і за Україну? Бо без України Московська церква не буде найбільшою церквою у світовому православ’ї, такою церквою можемо бути ми", - заявив Філарет.
Також Філарет зазначив, що церковна активність в Україні вища.
"Слід зазначити, що в Росії, де населення 140 мільйонів, православних номінально більше, ніж в Україні. Але у нас церковна активність, релігійність значно вища. Доказом цього є такі факти. За роки незалежності в нашій державі побудовано майже чотири тисячі православних храмів", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що після отримання Томосу на створення єдиної помісної православної церкви в Україні, улюбленої церкви держави не буде.