Філарет пояснив, чому примирення з РПЦ не відбулося
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Глава УПЦ Київського патріархату Філарет пояснив, що звернення до РПЦ було складено не для покаяння, а для примирення. За його словами підготував документ митрополит зарубіжної російської церкви Іларіон, який приїхав для цього до Києва з США. Про це Патріарх сказав на прес-конференції, передає УНН.
"Ініціатива пішла від московської патріархії. Через Америку. Через митрополита зарубіжної російської церкви Іларіона. У результаті переговорів я організував делегацію для перших контактів в Москві ... Ми, звичайно, не хочемо ворогувати, а хочемо жити в мирі з усіма православними церквами", - каже Філарет.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УПЦ КП заявили, що про покаяння або про повернення до складу РПЦ не може бути й мови
За його словами, в результаті зустрічі в Москві, було піднято питання про примирення. Але для того, щоб це примирення відбулося, за словами Філарета, потрібно було зняти з нього анафему, накладену в 1997 році і скасувати рішення про зняття сану.
"Домовилися, що це питання буде вирішуватися на Соборі. Саме для цього митрополит Іларіон приїхав до Києва і написав звернення до патріарха ...", - зазначив Філарет.
Він також звернув увагу, що "без цього звернення вони не згодні були розглядати питання на Синоді і на Соборі".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПЦ КП опублікувала лист Філарета до Патріарха Кирила
Після цього в Москву вирушила друга делегація від УПЦ КП, яка передала звернення Філарета в РПЦ.
"Йшлося про примирення і надання автокефалії українській церкві ... Але примирення як такого не відбулося. Тому що Собор, використавши моє звернення, направив його не на примирення і вирішення питання автокефалії, а на те, що ми нібито хочемо повернутися в Московський патріархат. Так от. Ніякого каяття в тому, що я обрав автокефалію для УПЦ, не буде", - резюмував він.