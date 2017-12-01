Філарет пояснив, чому примирення з РПЦ не відбулося

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Глава УПЦ Київського патріархату Філарет пояснив, що звернення до РПЦ було складено не для покаяння, а для примирення. За його словами підготував документ митрополит зарубіжної російської церкви Іларіон, який приїхав для цього до Києва з США. Про це Патріарх сказав на прес-конференції, передає УНН.