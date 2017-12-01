Филарет объяснил, почему примирение с РПЦ не состоялось

"Инициатива пошла от московской патриархии. Через Америку. Через митрополита зарубежной российской церкви Илариона. В результате переговоров я организовал делегацию для первых контактов в Москве...Мы, конечно, не хотим враждовать, а хотим жить в мире со всеми православными церквями", - говорит Филарет.

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По его словам, в результате встречи в Москве, был поднят вопрос о примирении. Но для того чтобы это примирение состоялось, по словам Филарета, нужно было снять с него анафему, наложенную в 1997 году и отменить решение о снятии сана.

"Договорились, что этот вопрос будет решаться на Соборе. Но для этого митрополит Иларион приехал в Киев и написал обращение к патриарху …", - отметил Филарет.

Он также обратил внимание, что "без этого обращения они не согласны были рассматривать вопрос на Синоде и на Соборе".

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После этого в Москву отправилась вторая делегация от УПЦ КП, которая передала обращение Филарета в РПЦ.

"Речь шла о примирении и предоставлении автокефалии украинской церкви… Но примирения как такового не состоялось. Потому что Собор, использовав мое обращение, направил его не на примирение и решение вопроса автокефалии, а на то, что мы якобы хотим вернуться в Московский патриархат. Так вот. Никакого покаяния в том, что я избрал автокефалию для УПЦ, не будет", - резюмировал он.