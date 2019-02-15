Фігуристка Архипова виборола другу медаль для України на ЄЮОФ-2019

У довільній програмі з результатом вона фінішувала третьою, поступившись лише суперницям із Росії та Італії.

“Було дуже важко налаштуватися психологічно. Я виступала останньою. Ці 40 хвилин до мого виходу на лід були дуже хвилюючими. Мені було складно сконцентруватися й не нервувати. Для мене це друга бронзова нагорода в моїй кар’єрі: так склалося, що я завжди вигравала „золото“ чи „срібло“. Безумовно, я рада цій медалі, але якщо б виконала свою програму без помилок, то мала би вищі бали”, — сказала спортсменка.

Нагадаємо, що перша українська медаль була здобута біатлоністом Кінашом.