Фигуристка Архипова завоевала вторую медаль для Украины на ЕЮОФ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. 15-летняя фигуристка Анастасия Архипова принесла вторую медаль сборной Украины на ХIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево и Восточном Сараево, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
В произвольной программе с результатом она финишировала третьей, уступив лишь соперницам из России и Италии.
“Было очень трудно настроиться психологически. Я выступала последней. Эти 40 минут до моего выхода на лед были очень волнующими. Мне было сложно сконцентрироваться и не нервничать. Для меня это вторая бронзовая награда в моей карьере: так сложилось, что я всегда выигрывала „золото“ или „серебро“. Безусловно, я рада этой медали, но если бы выполнила свою программу без ошибок, то имела бы высшие баллы”, — сказала спортсменка.
Напомним, что первая украинская медаль была добыта биатлонистом Кинашом.