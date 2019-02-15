Фигуристка Архипова завоевала вторую медаль для Украины на ЕЮОФ-2019

В произвольной программе с результатом она финишировала третьей, уступив лишь соперницам из России и Италии.

“Было очень трудно настроиться психологически. Я выступала последней. Эти 40 минут до моего выхода на лед были очень волнующими. Мне было сложно сконцентрироваться и не нервничать. Для меня это вторая бронзовая награда в моей карьере: так сложилось, что я всегда выигрывала „золото“ или „серебро“. Безусловно, я рада этой медали, но если бы выполнила свою программу без ошибок, то имела бы высшие баллы”, — сказала спортсменка.

Напомним, что первая украинская медаль была добыта биатлонистом Кинашом.