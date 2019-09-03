Фігурант "справи Шепелєва" може заявити про конфлікт інтересів у ВР

Зараз Мамка - депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя". Але декілька років тому він займав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС та згодом став фігурантом "справи Шепелева" в частині організації зняття арештів з його майна.

За непідтвердженою і непублічною інформацією, Мамка також має тісний зв'язок з родиною підозрюваного Шепелєва.

У зв'язку з цим, у Мамки може виникнути конфлікт інтересів при обговоренні законопроекту про реформу прокуратури в частині ліквідації військової прокуратури, оскільки сам він в цьому, схоже, зацікавлений.

На пряме запитання УНН, Мамка не став заперечувати можливість оголошення конфлікту інтересів.

"Якщо буде конфлікт інтересів - обов'язково заявимо", - говорить Мамка.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект Президента Володимира Зеленського про переатестацію цивільних прокурорів і ліквідацію військових прокурорів.

В останній раз реформувати, в тому числі тестувати прокурорів брався в 2015 році Давид Сакварелідзе, і опинився в епіцентрі скандалу через низьку якість самих тестів і сумнівні бюджети на їх проведення.

Серед тих, хто виступив проти ліквідації військової прокуратури в Україні: полк "Азов", громадські діячі, вчені та родичі загиблих в катастрофі Іл-76.

Сам керівник військових прокурорів Анатолій Матіос говорить про те, що ліквідація військової прокуратури заблокує справи проти РФ і одночасно створить сприятливі умови для уникнення покарання іншим підозрюваним.

Одним з підозрюваних (обвинувачених) у справах військових прокурорів є Олександр Шепелєв. До того, як військові прокурори взяли в своє провадження "справу Шепелєва", йому вдавалося втекти і ховатися від правоохоронців. За інформацією ЗМІ, втеча Шепелєва в 2014 році було добре продуманою і щедро оплаченою. На організацію було витрачено близько 1 млн дол. Приводом стала "раптова важка хвороба" Шепелєва.

Шепелєва підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника "Родовід банку" Сергія Дядечка в 2012 році, а також в організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році і полковника МВС Єрохіна.

Також йому інкримінують розкрадання коштів "Родовід банку" на суму понад 220 млн грн, а також спільно з бізнесменом Павлом Борулько організацію розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 млн грн в березні-травні 2009 року.