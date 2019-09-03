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Фигурант “дела Шепелева” может заявить о конфликте интересов в ВР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Голосовать и обсуждать вопрос о ликвидации военной прокуратуры в Верховной Раде, вероятно, не сможет народный депутат, член Комитета по правовой политике Григорий Мамка, сообщает УНН.

Сейчас Мамка — депутат от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”. Но несколько лет назад он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД и по итогу стал фигурантом “дела Шепелева” в части организации снятия арестов с его имущества.

По неподтверждённой и непубличной информации, Мамка также имеет тесную связь с семьей подозреваемого Шепелева.

В связи с этим, у Мамки может возникнуть конфликт интересов при обсуждении законопроекта о реформе прокуратуры в части ликвидации военной прокуратуры, поскольку сам он в этом, похоже, заинтересован.

На прямой вопрос УНН, Мамка не стал отрицать возможность оглашения конфликта интересов.

“Если будет конфликт интересов, обязательно заявим”, — говорит Мамка.

Напомним, на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект Президента Владимира Зеленского о переаттестации гражданских прокуроров и ликвидации военных прокуроров.

В последний раз реформировать, в том числе тестировать прокуроров брался в 2015 году Давид Сакварелидзе, и оказался в эпицентре скандала из-за низкого качества самих тестов и сомнительных бюджетов на их проведение.

Среди тех, кто выступил против ликвидации военной прокуратуры в Украине: полк “Азов”, общественные деятели, ученые и родственники погибших в катастрофе Ил-76.

Сам руководитель военных прокуроров Анатолий Матиос говорит о том, что ликвидация военной прокуратуры заблокирует дела против РФ и одновременно создаст благоприятные условия для избежания наказания другим подозреваемым. 

Одним из подозреваемых (обвиняемых) в делах военных прокуроров является Александр Шепелев. До того, как военные прокуроры приняли в свое производство “дело Шепелева”, ему удавалось бежать и скрываться от правоохранителей. По информации СМИ, бегство Шепелева в 2014 году было хорошо продуманно и щедро оплачено. На организацию было потрачено около 1 млн долл. Поводом стала “внезапная тяжелая болезнь” Шепелева. 

Шепелева подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца “Родовід банка” Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Ерохина.

Также ему инкриминируют хищение средств “Родовід банка” на сумму более 220 млн грн, а также совместно с бизнесменом Павлом Борулько организацию расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 млн грн в марте-мае 2009 года.

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