Фігурант "Бахчисарайської справи" зустрівся з рідними

На відвідування політичного в'язня Мемета Белялова, дозвіл отримала і приїхала на побачення його дружина 6 травня 2019 року.

"У перший день священного місяця Рамадан, ми приїхали з батьками Мемета в СІЗО о 7:30 ранку, щоб раніше віддати заяву... Нас довго не пускали. О 12:40 нас завели в неприємний, брудний коридор. Коли ми побачили Мемета з посмішкою на обличчі, навколо все стало не таким похмурим. Алі (син - ред.) крізь сльози і страх став йому посміхатися, але боявся підходити близько до скла", - розповіла дружина Белялова.

За її словами, стан Белялова задовільний, але від тюремної їжі у нього болить шлунок, медичне обслуговування погане, потрібні препарати не видають.

За словами Мемета, у нього кришаться зуби, їм доводиться викликати приватного стоматолога. Умови утримання в камері залишають бажати кращого. Всюди таргани і клопи. Камера на 18 осіб, а їх там 22, сплять по черзі.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року, шістьох кримських татар, мусульман, жителів міста Бахчисарай заарештували, звинувативши в тероризмі. Серед них був Мемет Бєлялов. 5 квітня 2019 року відбулося чергове судове засідання по продовженню запобіжного заходу, в ході якого термін утримання під вартою Меметов був продовжений до 9 червня 2019 року.



