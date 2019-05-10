Фигурант “Бахчисарайского дела” встретился с родными
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Фигурант “Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир” Мемета Белялов встретился с женой, сыном и родителями в СИЗО. Об этом сообщает правозащитная организация “Крымская солидарность”, передает УНН.
На посещение политического заключённого Мемета Белялова, разрешение получила и приехала на свидание его жена 6 мая 2019 года.
“В первый день священного месяца Рамадан, мы приехали с родителями Мемета в СИЗО в 7:30 утра, чтобы пораньше отдать заявление... Нас долго не пускали. В 12:40 нас завели в неприятный, грязный корридор. Когда мы увидели Мемета с улыбкой на лице, вокруг все стало не таким мрачным. Али (сын — ред.) сквозь слезы и страх стал ему улыбаться, но боялся подходить близко к стеклу”, - рассказала женаи Белялова.
По ее словам, состояние Белялова удовлетворительное, но от тюремной еды у него болит желудок, медицинское обслуживание плохое, нужные препараты не выдают.
По словам Мемета, у него крошатся зубы, им приходится вызывать частного стоматолога. Условия содержания в камере оставляют желать лучшего. Повсюду тараканы и клопы. Камера на 18 человек, а их там 22, спят по очереди.
Напомним, 11 октября 2017 года, шестерых крымских татар, мусульман, жителей города Бахчисарай арестовали, обвинив в терроризме. Среди них был Мемет Белялов. 5 апреля 2019 года состоялось очередное судебное заседание по продлению меры пресечения, в ходе которого срок содержания под стражей Мемету был продлён до 9 июня 2019 года.