ФІФА заявила про крадіжку шести подарункових годинників на церемонії FIFA THE BEST
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) звернулася до швейцарської поліції через крадіжку шести подарункових годинників, призначених для переможців премії FIFA THE BEST, передає УНН з посиланням на Сlarin.
Зазначається, що крадіжка годинників марки Hublot та вартістю 92 тис. євро за штуку сталася незадовго до початку церемонії.
ФІФА звернулася в поліцію відразу після церемонії, на якій власникам нагород в якості заміни були вручені годинник іншої марки.
Нагадаємо, церемонія вручення нагород відбулася в Цюріху 9 січня.
Як повідомляв УНН, найкращим гравцем 2016 року за версією ФІФА став К.Роналду, кращою футболісткою була названа К.Ллойд, а найкращим тренером - К.Раньєрі.