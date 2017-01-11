ФІФА заявила про крадіжку шести подарункових годинників на церемонії FIFA THE BEST

Зазначається, що крадіжка годинників марки Hublot та вартістю 92 тис. євро за штуку сталася незадовго до початку церемонії.

ФІФА звернулася в поліцію відразу після церемонії, на якій власникам нагород в якості заміни були вручені годинник іншої марки.

Нагадаємо, церемонія вручення нагород відбулася в Цюріху 9 січня.

Як повідомляв УНН, найкращим гравцем 2016 року за версією ФІФА став К.Роналду, кращою футболісткою була названа К.Ллойд, а найкращим тренером - К.Раньєрі.