ФИФА заявила о краже шести подарочных часов на церемонии FIFA THE BEST
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к швейцарской полиции из-за кражы шести подарочных часов, предназначенных для победителей премии FIFA THE BEST, передает УНН со ссылкой на Сlarin.
Отмечается, что кража часов марки Hublot и стоимостью 92 тыс. евро за штуку произошла незадолго до начала церемонии.
ФИФА обратилась в полицию сразу после церемонии, на которой владельцам наград в качестве замены были вручены часы другой марки.
Напомним, церемония вручения наград состоялась в Цюрихе 9 января.
Как сообщал УНН, лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА стал К.Роналду , лучшей футболисткой была названа К.Ллойд , а лучшим тренером - К.Раньери .