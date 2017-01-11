ФИФА заявила о краже шести подарочных часов на церемонии FIFA THE BEST

Отмечается, что кража часов марки Hublot и стоимостью 92 тыс. евро за штуку произошла незадолго до начала церемонии.

ФИФА обратилась в полицию сразу после церемонии, на которой владельцам наград в качестве замены были вручены часы другой марки.

Напомним, церемония вручения наград состоялась в Цюрихе 9 января.

Как сообщал УНН, лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА стал К.Роналду , лучшей футболисткой была названа К.Ллойд , а лучшим тренером - К.Раньери .