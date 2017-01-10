ФІФА затвердила графік підготовки до ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила ключові дати з підготовки до Чемпіонату світу з футболу у 2018 році, який пройде в Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
На засіданні Ради ФІФА, 10 січня, було схвалено графік підготовки до ЧС-2018.
Так, національні збірні повинні надати остаточну заявку з 23 гравців на фінальну частину чемпіонату світу з футболу в Росії не пізніше 4 червня 2018 року.
Крім того, 14 травня 2018 року - надання попередньої заявки з 30 гравців;
Також ФІФА визначло 20 травня 2018 року - останній день для клубних змагань, не враховуючи фіналу Ліги чемпіонів.
Матчі ЧС-2018 розпочуться 14 червня 2018 року.
Як повідомляв УНН, ФІФА збільшила кількість учасників Чемпіонату світу до 48 команд.