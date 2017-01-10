ФИФА утвердила график подготовки к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил ключевые даты по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
На заседании Совета ФИФА, 10 января, был принят график подготовки к ЧМ-2018.
Так, национальные сборные должны предоставить окончательную заявку из 23 игроков на финальную часть чемпионата мира по футболу в России не позднее 4 июня 2018 г.
Кроме того, 14 мая 2018 г. - предоставление предварительной заявки из 30 игроков;
Также ФИФА визначла 20 мая 2018 года - последний день для клубных соревнований, не считая финала Лиги чемпионов.
Матчи ЧМ-2018 начнутся 14 июня 2018 года.
Как сообщал УНН, ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира 48 команд.