ФІФА замінить Кубок Конфедерацій новим турніром
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. ФІФА і її президент Джанні Інфантіно оголосили про плани створення нового формату турніру світового обхвату, який замінить Кубок Конфедерацій, інформує УНН з посиланням на сайт RMCsport.
Замінити Кубок Конфедерацій починаючи з 2021 року має чемпіонат світу серед клубів, який проходитиме протягом 18 днів літа і не буде накладатися за термінами на національні чемпіонати в більшості країн.
Група приватних інвесторів вже готова вкласти близько 25 мільярдів доларів в період з 2021 по 2033 рік, щоб розвивати нові змагання ФІФА.
Зазначається, що в новому турнірі братимуть участь 24 команди (8 груп по три команди в кожній).
Таким чином, Кубок конфедерацій-2017, що проходив у Росії (виграла Німеччина), мав стати останнім в історії.
Довідка: у Кубку Конфедерацій брали участь переможці кожного з шести континентальних чемпіонатів (Європи, Південної Америки, Північної і Центральної Америки, Африки, Азії, країн Океанії), що проводяться відповідними конфедераціями (УЄФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), переможець чемпіонату світу і команда країни, в якій проводиться змагання.