ФИФА заменит Кубок Конфедераций новым турниром
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. ФИФА и её президент Джанни Инфантино объявили о планах создания нового формата турнира мирового охвата, который заменит Кубок Конфедераций, сообщает УНН со ссылкой на сайт RMCsport.
Заменить Кубок Конфедераций начиная с 2021 имеет чемпионат мира среди клубов, который пройдет в течение 18 дней лета и не будет накладываться по срокам на национальные чемпионаты в большинстве стран.
Группа частных инвесторов уже готова вложить около 25 млрд долларов в период с 2021 по 2033, чтобы развивать новые соревнования ФИФА.
Отмечается, что в новом турнире будут принимать участие 24 команды (8 групп по три команды в каждой).
Таким образом, Кубок конфедераций-2017, который проходил в России (выиграла Германия), должен был стать последним в истории.
Справка: в Кубке Конфедераций участвовали победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), проводимых соответствующими конфедерациями (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.