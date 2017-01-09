ФІФА визначило найкращу команду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Цюріху, де відбудеться церемонія вручення нагороди найкращому футболісту 2016 року за версією ФІФА було визначено 11 кращих гравців, з яких було сформовано найкращу команду, передає УНН.
Зазначимо, що до найкращої команди увійшли 9 гравців з іспанського чемпіонату, 4 з "Барселони" та 5 з "Реалу" та по одному з Німецького та Італійського футбольних чемпіонатів.
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В топ-11 увійшли:
Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія Мюнхен");
Захисники: Дані Алвеш (Ювентус), Жерар Піке (Барселона), Серхіо Рамос та Марсело (Обидва з "Реалу");
Півзахисники: Лука Модрич, Тоні Кросс (Обидва з "Реалу") та Андреш Ін'єста ("Барселона");
Нападники: Ліонель Мессі та Луїс Суарес (обидва з "Барселони") та Кріштіану Роналду ("Реал Мадрид").
Саму церемонію The Best FIFA Football Awards проводять американська актриса і модель Єва Лонгорія і німецький актор і шоумен Марко Шрейль.
Нагадаємо, у фінальну трійку увійшли: Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Антуан Грізманн (Атлетіко, Франція) і Кріштіану Роналду (Реал Мадрид, Португалія).