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ФИФА определило лучшую команду

ФИФА определило лучшую команду

Киев • УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Цюрихе, где состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА были определены 11 лучших игроков, из которых было сформировано лучшую команду, передает УНН.

Отметим, что в лучшую команду вошли 9 игроков из испанского чемпионата, 4 из "Барселоны" и 5 из "Реала" и по одному из Немецкого и Итальянского футбольных чемпионатов.

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В топ-11 вошли:

Вратарь: Мануэль Нойер ( "Бавария")

Защитники: Дани Алвеш (Ювентус), Жерар Пике (Барселона), Серхио Рамос и Марсело (оба из "Реала")

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кросс (оба из "Реала") и Андрей Иньеста ( "Барселона")

Нападающие: Лионель Месси и Луис Суарес (оба из "Барселоны") и Криштиану Роналду ( "Реал Мадрид").

Саму церемонию The Best FIFA Football Awards проводят американская актриса и модель Ева Лонгория и немецкий актер и шоумен Марк Шрейль.

Напомним, в финальную тройку вошли: Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Гризманн (Атлетико, Франция) и Криштиану Роналду (Реал Мадрид, Португалия).

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