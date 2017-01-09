ФИФА определило лучшую команду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Цюрихе, где состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА были определены 11 лучших игроков, из которых было сформировано лучшую команду, передает УНН.
Отметим, что в лучшую команду вошли 9 игроков из испанского чемпионата, 4 из "Барселоны" и 5 из "Реала" и по одному из Немецкого и Итальянского футбольных чемпионатов.
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В топ-11 вошли:
Вратарь: Мануэль Нойер ( "Бавария")
Защитники: Дани Алвеш (Ювентус), Жерар Пике (Барселона), Серхио Рамос и Марсело (оба из "Реала")
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кросс (оба из "Реала") и Андрей Иньеста ( "Барселона")
Нападающие: Лионель Месси и Луис Суарес (оба из "Барселоны") и Криштиану Роналду ( "Реал Мадрид").
Саму церемонию The Best FIFA Football Awards проводят американская актриса и модель Ева Лонгория и немецкий актер и шоумен Марк Шрейль.
Напомним, в финальную тройку вошли: Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Гризманн (Атлетико, Франция) и Криштиану Роналду (Реал Мадрид, Португалия).