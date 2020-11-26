ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого футболіста року

За приз найкращому футболістові року посперечаються 11 гравців, в тому числі легендарні Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

В один список потрапили:

Тьяго Алькантара (Іспанія/"Баварія" Мюнхен/"Ліверпуль")

Кріштіану Роналду (Португалія/"Ювентус")

Кевін Де Брюйне (Бельгія/"Манчестер Сіті“)

Роберт Левандовські (Польща/ФК “Баварія” Мюнхен)

Садіо Мане (Сенегал/"Ліверпуль")

Кіліан Мбаппе (Франція/"Парі Сен-Жермен“)

Ліонель Мессі (Аргентина/ФК “Барселона”)

Неймар (Бразилія/"Парі Сен-Жермен")

Серхіо Рамос (Іспанія/"Реал" Мадрид)

Мохамед Салах (Єгипет/"Ліверпуль")

Вірджіл ван Дейк (Нідерланди/"Ліверпуль“).

Також будуть визначені ім’я найкращого голкіпера, тренера та автора найкращого голу року.

Додамо, церемонія “The Best-2020” відбудеться 17 грудня.