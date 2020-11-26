ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого футболіста року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. ФІФА оголосила десятку футболістів-претендентів у боротьбі за приз найкращому гравцеві року на прийдешній церемонії вручення "The Best-2020", передає УНН з посиланням на ФІФА.
За приз найкращому футболістові року посперечаються 11 гравців, в тому числі легендарні Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.
В один список потрапили:
Тьяго Алькантара (Іспанія/"Баварія" Мюнхен/"Ліверпуль")
Кріштіану Роналду (Португалія/"Ювентус")
Кевін Де Брюйне (Бельгія/"Манчестер Сіті“)
Роберт Левандовські (Польща/ФК “Баварія” Мюнхен)
Садіо Мане (Сенегал/"Ліверпуль")
Кіліан Мбаппе (Франція/"Парі Сен-Жермен“)
Ліонель Мессі (Аргентина/ФК “Барселона”)
Неймар (Бразилія/"Парі Сен-Жермен")
Серхіо Рамос (Іспанія/"Реал" Мадрид)
Мохамед Салах (Єгипет/"Ліверпуль")
Вірджіл ван Дейк (Нідерланди/"Ліверпуль“).
Також будуть визначені ім’я найкращого голкіпера, тренера та автора найкращого голу року.
Додамо, церемонія “The Best-2020” відбудеться 17 грудня.