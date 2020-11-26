ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. ФИФА объявила десятку футболистов-претендентов в борьбе за приз лучшему игроку года на грядущий церемонии вручения "The Best-2020", передает УНН со ссылкой на ФИФА.
За приз лучшему футболисту года поспорят 11 игроков, в том числе легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду.
В один список попали:
Алькантара (Испания/"Бавария" Мюнхен /“Ливерпуль”)
Криштиану Роналду (Португалия/"Ювентус")
Кевин Де Брюйне (Бельгия/"Манчестер Сити“)
Роберт Левандовски (Польша/ФК “Бавария” Мюнхен)
Садио Мане (Сенегал/"Ливерпуль")
Килиан Мбаппе (Франция/"Пари Сен-Жермен“)
Лионель Месси (Аргентина/ФК “Барселона”)
Неймар (Бразилия/"Пари Сен-Жермен")
Серхио Рамос (Испания/"Реал")
Мохамед Салах (Египет/"Ливерпуль")
Вирджил ван Дейк (Нидерланды/"Ливерпуль“).
Также будут определены имя лучшего голкипера, тренера и автора лучшего гола года.
Добавим, церемония “The Best-2020” состоится 17 декабря.