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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26251 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84205 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102138 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Киев  •  УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. ФИФА объявила десятку футболистов-претендентов в борьбе за приз лучшему игроку года на грядущий церемонии вручения "The Best-2020", передает УНН со ссылкой на ФИФА.

За приз лучшему футболисту года поспорят 11 игроков, в том числе легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду.

В один список попали:

Алькантара (Испания/"Бавария" Мюнхен /“Ливерпуль”)
Криштиану Роналду (Португалия/"Ювентус")
Кевин Де Брюйне (Бельгия/"Манчестер Сити“)
Роберт Левандовски (Польша/ФК “Бавария” Мюнхен)
Садио Мане (Сенегал/"Ливерпуль")
Килиан Мбаппе (Франция/"Пари Сен-Жермен“)
Лионель Месси (Аргентина/ФК “Барселона”)
Неймар (Бразилия/"Пари Сен-Жермен")
Серхио Рамос (Испания/"Реал")
Мохамед Салах (Египет/"Ливерпуль")
Вирджил ван Дейк (Нидерланды/"Ливерпуль“).

Также будут определены имя лучшего голкипера, тренера и автора лучшего гола года.

Добавим, церемония “The Best-2020” состоится 17 декабря.

Украинские Национальные Новости

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