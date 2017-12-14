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ФГВФО знову не знайшов охочих купити активи банку “Михайлівський”

ФГВФО знову не знайшов охочих купити активи банку “Михайлівський”

Київ • УНН

 • 12790 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Останні аукціони з реалізації активів банку “Михайлівський” не відбулися через відсутність учасників торгів. Про це йдеться на сайті банку “Михайлівський”, яким нині керує ліквідатор Фонду гарантування вкладів фізосіб, передає УНН.

На торги було виставлено право вимоги за 18 кредитними договорами на загальну суму майже 700 млн грн. Аукціони було заплановано на 8 грудня. Однак через відсутність учасників вони так і не відбулися.

Як пояснили експерти, охочих придбати активи банку “Михайлівський” може відлякувати невизначений юридичний статус банку, адже правова експертиза та перша судова інстанція встановили його незаконну ліквідацію. У випадку, якщо незаконна ліквідація буде підтверджена у вищій судовій інстанції (ВАСУ), власники банку будуть мати право вимагати не лише повернення активів, а й компенсації завданих збитків.

"Головна причина, з якої українці з острахом купують активи незаконно ліквідованих банків, - ризик потрапити у судові тяганини. Було багато випадків, коли суд визначав закриття банків незаконним і тоді починалися безкінечні судові засідання. І незрозуміло, ви придбали активи чи просто оплатили собі безкінечні походи до судів", - зазначив експерт О.Охріменко.

З іншого боку, відсутність учасників на торгах може бути навмисною, з метою розпродажу активів банку за безцінь. Адже згідно з графіком торгів, з кожними наступним аукціоном вартість активу суттєво зменшується. До прикладу, право вимоги за кредитним договором, де у заставі перебуває квартира у Черкасах, на перших торгах було виставлено майже за 60 тис. грн, а на восьмих торгах – вже за 17 тис. грн. Тобто, актив знецінено утричі від початкової ціни.

Нагадаємо, слідчі Генеральної прокуратури України встановили штучне знецінення активів таких ліквідованих банків як "Фінанси та кредит", "Київська Русь", "Форум" та "Стандарт". За їх даними, службові особи Фонду гарантування вкладів реалізовували злочину схему у змові з найнятими оцінювачами.

Також нагадаємо, Верховний суд України поставив крапку в суперечці за кредити банку "Михайлівський". Належним кредитором визнано ФК “Фагор” замість Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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