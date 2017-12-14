ФГВФЛ снова не нашел желающих купить активы банка "Михайловский"

На торги было выставлено право требования по 18 кредитным договорам на общую сумму почти 700 млн грн. Аукционы были запланированы на 8 декабря. Однако из-за отсутствия участников они так и не состоялись.

Как объяснили эксперты, желающих приобрести активы банка "Михайловский" может отпугивать неопределенный юридический статус банка, ведь правовая экспертиза и первая судебная инстанция установили его незаконную ликвидацию. В случае, если незаконная ликвидация будет подтверждена в высшей судебной инстанции (ВАСУ), владельцы банка будут иметь право требовать не только возврата активов, но и компенсации нанесенного ущерба.

"Главная причина, по которой украинцы с опаской покупают активы незаконно ликвидированных банков, - риск попасть в судебные тяжбы. Было много случаев, когда суд определял закрытие банков незаконным и тогда начинались бесконечные судебные заседания. И непонятно, вы приобрели активы или просто оплатили себе бесконечные походы в суды", - отметил эксперт Охрименко.

С другой стороны, отсутствие участников на торгах может быть преднамеренным, с целью распродажи активов банка за бесценок. Ведь согласно графику торгов, с каждыми следующим аукционом стоимость актива существенно уменьшается. К примеру, право требования по кредитному договору, где в залоге находится квартира в Черкассах, на первых торгах было выставлено за почти 60 тыс. грн, а на восьмых торгах - уже за 17 тыс. грн. То есть, актив обесценен в три раза от начальной цены.

Напомним, следователи Генеральной прокуратуры Украины установили искусственное обесценивание активов таких ликвидированных банков как "Финансы и кредит", "Киевская Русь", "Форум" и "Стандарт". По их данным, должностные лица Фонда гарантирования вкладов реализовывали преступную схему в сговоре с нанятыми оценщиками.

Также напомним, Верховный суд Украины поставил точку в споре по кредитам банка "Михайловский". Надлежащим кредитором признано ФК "Фагор" вместо Фонда гарантирования вкладов физлиц.