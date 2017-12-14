ФГВФЛ снова не нашел желающих купить активы банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Последние аукционы по реализации активов банка "Михайловский" не состоялось из-за отсутствия участников торгов. Об этом говорится на сайте банка "Михайловский", которым сейчас руководит ликвидатор Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает УНН.
На торги было выставлено право требования по 18 кредитным договорам на общую сумму почти 700 млн грн. Аукционы были запланированы на 8 декабря. Однако из-за отсутствия участников они так и не состоялись.
Как объяснили эксперты, желающих приобрести активы банка "Михайловский" может отпугивать неопределенный юридический статус банка, ведь правовая экспертиза и первая судебная инстанция установили его незаконную ликвидацию. В случае, если незаконная ликвидация будет подтверждена в высшей судебной инстанции (ВАСУ), владельцы банка будут иметь право требовать не только возврата активов, но и компенсации нанесенного ущерба.
"Главная причина, по которой украинцы с опаской покупают активы незаконно ликвидированных банков, - риск попасть в судебные тяжбы. Было много случаев, когда суд определял закрытие банков незаконным и тогда начинались бесконечные судебные заседания. И непонятно, вы приобрели активы или просто оплатили себе бесконечные походы в суды", - отметил эксперт Охрименко.
С другой стороны, отсутствие участников на торгах может быть преднамеренным, с целью распродажи активов банка за бесценок. Ведь согласно графику торгов, с каждыми следующим аукционом стоимость актива существенно уменьшается. К примеру, право требования по кредитному договору, где в залоге находится квартира в Черкассах, на первых торгах было выставлено за почти 60 тыс. грн, а на восьмых торгах - уже за 17 тыс. грн. То есть, актив обесценен в три раза от начальной цены.
Напомним, следователи Генеральной прокуратуры Украины установили искусственное обесценивание активов таких ликвидированных банков как "Финансы и кредит", "Киевская Русь", "Форум" и "Стандарт". По их данным, должностные лица Фонда гарантирования вкладов реализовывали преступную схему в сговоре с нанятыми оценщиками.
Также напомним, Верховный суд Украины поставил точку в споре по кредитам банка "Михайловский". Надлежащим кредитором признано ФК "Фагор" вместо Фонда гарантирования вкладов физлиц.