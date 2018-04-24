ФГВФО планує отримати 12,5 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Цього тижня Фонд гарантування вкладів планує продати активів банків, що ліквідуються, на 12 млрд 574 млн 590 тисяч гривень, передає УНН з посиланням повідомлення Фонду.
“Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 12 574,59 млн грн. Із них на суму 12 015,26 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 543,88 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторську заборгованість виставлено на продаж за 15,26 млн грн, активи групи „цінні папери“ — за 0,19 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Також у Фонді повідомили, що минулого тижня відбувся продаж активів 31 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 140,25 млн грн. Із них на 72,32 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 67,08 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,79 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,06 млн грн — від продажу інших активів.
Нагадаємо, 4 квітня Фонд гарантування погасив чергову частку кредиту НБУ у сумі 900 млн грн.