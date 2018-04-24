ФГВФЛ планирует получить 12,5 млрд грн от продажи активов ликвидируемых банков

“В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков, на общую сумму 12 574,59 млн грн. Из них на сумму 12 015,26 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 543,88 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторская задолженность выставлена на продажу за 15,26 млн грн, активы группы „ценные бумаги“ — за 0,19 млн грн”, - говорится в сообщении.

Также в Фонде сообщили, что на прошлой неделе состоялась продажа активов 31 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 140,25 млн грн. Из них на 72,32 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 67,08 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,79 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,06 млн грн — от продажи других активов.

Напомним, 4 апреля Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн.