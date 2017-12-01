ФГВФО необґрунтовано вимагає гроші з кредитних боржників банку "Михайлівський" – експерт

"ВСУ з посиланням на ВССУ у справі № 707/2486/16-Ц зазначив, що укладений між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда" договір факторингу є правомірним, оскільки його недійсність не встановлена законом та немає рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання цього договору недійсним. Отже, ТОВ "ФК "Фагор" вважається кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів. ФГВФО на сьогодні безпідставно вимагає погашення кредитів від позичальників, права на які він не має", - зазначила вона.

Експерт додала, що відтепер суди будуть застосовувати даний висновок ВСУ та ВССУ при прийняті рішень по схожим справам позичальників банку "Михайлівський".

"Справа № 707/2486/16-Ц відповідно до якої ВСУ прийнята Ухвала від 09.11.2017 року стосується окремого позичальника та окремого кредитного договору, але у той же час суд визначає дійсним договір факторингу, яким передані вимоги по всім кредитним договорам.

Хоча судовий прецедент не визначений у нашому законодавстві як обов’язковий для використання, звичайно суди будуть застосовувати даний висновок ВСУ та ВССУ при прийняті рішень по схожим справам позичальників банку Михайлівський", - розповіла вона.

Експерт попередила, що позичальники банку "Михайлівський", які сплачували кредити ФГВФО, змушені будуть повторно сплачувати заборгованість належному кредитору, тобто - "Фагору".

"Що стосується довідок про отримання грошей від позичальників та довідок про відсутність заборгованості по кредитному договору, вони по суті не мають юридичної сили. І якщо ФАГОР звернеться до суду з вимогою стягнути борг з позичальника, що вже сплатив борг до ФГВФО, наявність цієї довідки не звільнить позичальника від необхідності сплачувати, ще до належного кредитора", - пояснила вона.

К.Тарасова підкреслила, що ФГВФО не має прав на отримання від позичальників виплати по кредитам. Разом з тим, перевищуючи свої повноваження, ФГВФО вносить боржників банку "Михайлівський" до реєстру бюро кредитних історій з негативною репутацією.

"Ще важливий момент, де ФГВФО перевищує свої повноваження та порушує права громадян: при не виплаті позичальниками кредиту, на який ФГВФО по суті вже прав не має, Фонд вносить інформацію до Бюро кредитних історій, таких осіб, як боржників, що не сплачують кредит. У зв’язку з чим, особа втрачає можливість отримати у інших банках новий кредит", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше суди встановили правомірність договору факторингу (переуступки) кредитного портфелю банку "Михайлівський" фінансовим компаніям. Кредитні реєстри та оригінали договорів, як і сам кредитний портфель банку, нині у власності фінансової компанії "Фагор". За фактом шахрайства та незаконного збору коштів з позичальників банку "Михайлівський" проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження.

Сума збитку, який наніс своїми діями ФГВФО, позичальникам банку та ФК "Фагор" нині встановлюється.