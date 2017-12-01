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ФГВФЛ необоснованно требует деньги с кредитных должников банка "Михайловский" - эксперт

ФГВФЛ необоснованно требует деньги с кредитных должников банка "Михайловский" - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16966 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховный суд Украины подтвердил, что ФГВФЛ необоснованно требует деньги с кредитных должников банка "Михайловский". Об этом заявила эксперт Ксения Тарасова УНН, анализируя решение суда, которое определило надлежащим кредитором банка "Михайловский" финансовую компанию "Фагор", а не Фонд гарантирования вкладов физлиц (в лице банка "Михайловский").

"ВСУ со ссылкой на ВССУ по делу № 707/2486/16-Ц отметил, что заключенный между ПАО "Банк Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" договор факторинга является правомерным, поскольку его недействительность не установлена ​​законом и нет решения суда, вступившее в законную силу, о признании этого договора недействительным. Итак, ООО "ФК "Фагор" считается кредитором по спорному кредитному договору и является надлежащим приобретателем указанных денежных средств. ФГВФЛ сегодня безосновательно требует погашения кредитов от заемщиков, права на которые он не имеет", - отметила она.

Эксперт добавила, что отныне суды будут применять данный вывод ВСУ и ВССУ при принятии решений по похожим делам заемщиков банка "Михайловский".

"Дело № 707/2486/16-Ц согласно которой ВСУ принято Постановление от 09.11.2017 года касается отдельного заемщика и отдельного кредитного договора, но в то же время суд определяет действительным договор факторинга, которым переданы требования по всем кредитным договорам.

Хотя судебный прецедент не определен в нашем законодательстве в качестве обязательного для использования, конечно суды будут применять данный вывод ВСУ и ВССУ при принятии решений по похожим делам заемщиков банка Михайловский", - рассказала она.

Эксперт предупредила, что заемщики банка "Михайловский", которые платили кредиты ФГВФЛ, вынуждены будут повторно платить задолженность надлежащему кредитору, то есть - "Фагор".

"Что касается справок о получении денег от заемщиков и справок об отсутствии задолженности по кредитному договору, они по сути не имеют юридической силы. И если ФАГОР обратится в суд с требованием взыскать долг с заемщика, который уже оплатил долг в ФГВФЛ, наличие этой справки не освободит заемщика от необходимости платить, еще надлежащему кредитору", - пояснила она.

К.Тарасов подчеркнула, что ФГВФЛ не имеет прав на получение от заемщиков выплаты по кредитам. Вместе с тем, превышая свои полномочия, ФГВФЛ вносит должников банка "Михайловский" в реестр бюро кредитных историй с отрицательной репутацией.

"Еще важный момент, где ФГВФЛ превышает свои полномочия и нарушает права граждан: при не выплате заемщиками кредита, на который ФГВФЛ по сути уже прав не имеет, Фонд вносит информацию в Бюро кредитных историй, таких лиц, как должников, которые не платят кредит. В связи с чем, лицо теряет возможность получить в других банках новый кредит", - сказала она.

Напомним, ранее суды установили правомерность договора факторинга (переуступки) кредитного портфеля банка "Михайловский" финансовым компаниям. Кредитные реестры и оригиналы договоров, как и сам кредитный портфель банка, в настоящее время в собственности финансовой компании "Фагор". По факту мошенничества и незаконного сбора средств с заемщиков банка "Михайловский" против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство.

Сумма ущерба, который нанес своими действиями ФГВФЛ, заемщикам банка и ФК "Фагор" сейчас устанавливается.

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