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ФГВФО наділив себе непритаманними функціями, аби заблокувати виплати вкладникам — експерт

ФГВФО наділив себе непритаманними функціями, аби заблокувати виплати вкладникам — експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У судах оскаржується нормативно-правовий акт, яким ФГВФО наділив себе правом визнавати нікчемність банківських договорів. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат, голова ГО “Громадський контроль банків” Арсен Марінушкін.

Мова йде про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними (№826 — ред.), який ФГВФО затвердив рішенням від 26 травня 2016 року. Цим Порядком Фонд гарантування вкладів визначив себе уповноваженим встановлювати нікчемність банківських договорів, і на цій підставі відмовляти вкладникам ліквідованих банків у законних виплатах. Від таких дій постраждали вкладники не одного банку, стверджують юристи.

“На сьогодні в Окружному адміністративному суді м.Києва, у письмовому провадженні, розглядається адміністративний позов одного з вкладника, до якого ФГВФО застосовано порядок №826. Це вкладник банку “Михайлівський”. Розгляд справи триває, і рішення буде ухвалено у найближчий місяць. Ми звернулися до суду з вимогою визнати окремі положення цього нормативно-правового акту такими, що не відповідають нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, а отже — прямо порушують вимоги закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Зазначеним положенням ФГВФО розширив свої повноваження безпідставно. Мін’юст, у свою чергу, незаконно зареєстрував зазначений нормативно-правовий акт.

Питання незаконності цього нормативно-правового акту кілька разів порушувалося вкладниками банку “Михайлівський”. Але після того як Фондом було прийнято рішення про виплату коштів певним особам, до яких було застосовано це нормативно-правове положення, то зацікавленість вкладників, а саме банку “Михайлівський”, знизилася. Проте не слід забувати, що це положення буде застосовуватися до вкладників інших неплатоспроможних банків. Наприклад, банк “Платинум", „Артем-банк“, до вкладників всіх банків, які в подальшому будуть виводитися з ринку”, — розповів він.

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За словами А.Марінушкіна, ФГВФО наділив себе такими повноваженнями, аби якомога більше часу не повертати вкладникам їх кошти.

“Їм це вигідно. Закон „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ говорить про те, що уповноважена особа має право виявляти правочини на предмет їх нікчемності під час тимчасової адміністрації. А порядком №826 ФГВФО надав собі змогу встановлювати нікчемність правочинів ще, до прикладу, на 1 рік. Тобто, вкладник неплатоспроможного банку може чекати на виплату гарантованої суми відшкодування рік з початку процедури ліквідації банку. Як бачимо, все робиться для того, щоб затягнути виплату грошових коштів, не повертати максимум більше часу ці кошти”, — сказав він.

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Крім того, за словами адвоката, ФГВФО, використовуючи різні інструменти, всіляко намагається зупинити судові процеси.

“Представники ФГВФО всіляко намагаються затягнути судові процеси, використовуючи при цьому різні інструменти. На судові засідання представники Фонду приходять уже із декількома заявами про зупинення провадження у справі. Наприклад, наразі, якщо ви знаєте, у Конституційному суді перебуває у провадженні справа за конституційним поданням Верховного суду України про визнання неконституційним Закону „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“. Так ось, ця справа розглядається у Конституційному суді майже два роки, не дивлячись на те, що Верховний суд України визначив як невідкладний розгляд зазначеної справи, оскільки він стосується багатьох вкладників.
А Фонд приходить у суди, заявляє клопотання про зупинення провадження у справі і у 95% випадків ці клопотання задовольняють і зупиняють провадження у справі. І от, наприклад, є вкладники тих банків, які вже достатньо тривалий час ліквідовуються, майже 2 роки. І ці особи не можуть навіть через суд отримати гарантовану суму, оскільки суд, у свою чергу, не ухвалює судове рішення, зупиняє провадження на невизначений термін, доки Конституційний суд не розгляне цей закон. І це лише один із прикладів затягування справи. ФГВФО дуже багато інструментів розробив для того, щоб не виплачувати кошти”, — розповів він.

Нагадаємо, згідно з правовою експертизою, ФГВФО може лише перевіряти правочини (зокрема банківські договори) на предмет нікчемності. Встановлювати нікчемність ФГВФО не вповноважений.

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