ФГВФЛ наделил себя неприсущими функциями, чтобы заблокировать выплаты вкладчикам - эксперт

Речь идет о порядке выявления сделок (в том числе договоров), которые являются ничтожными (№826 - ред.), который ФГВФЛ утвердил решением от 26 мая 2016 года. Этим Порядком Фонд гарантирования вкладов определил себя уполномоченным устанавливать ничтожность банковских договоров, и на этом основании отказывать вкладчикам ликвидируемых банков в законных выплатах. От таких действий пострадали вкладчики не одного банка, утверждают юристы.

"На сегодня в Окружном административном суде Киева, в письменном производстве, рассматривается административный иск одного из вкладчиков, к которому ФГВФЛ применен порядок №826. Это вкладчик банка "Михайловский". Рассмотрение дела продолжается, и решение будет принято в ближайший месяц. Мы обратились в суд с требованием признать отдельные положения этого нормативно-правового акта такими, которые не отвечают нормативно-правовому акту высшей юридической силы, а значит - прямо нарушают требования закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Указанным положением ФГВФЛ расширил свои полномочия безосновательно. Минюст, в свою очередь, незаконно зарегистрировал указанный нормативно-правовой акт.

Вопрос незаконности этого нормативно-правового акта несколько раз поднимался вкладчиками банка "Михайловский". Но после того как Фондом было принято решение о выплате средств определенным лицам, к которым было применено это нормативно-правовое положение, то заинтересованность вкладчиков, а именно банка "Михайловский", снизилась. Однако не следует забывать, что это положение будет применяться к вкладчикам других неплатежеспособных банков. Например, банков "Платинум", "Артем-банк", к вкладчикам всех банков, которые в дальнейшем будут выводиться с рынка", - рассказал он.

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По словам А.Маринушкина, ФГВФЛ наделил себя такими полномочиями, чтобы как можно больше времени не возвращать вкладчикам их средства.

"Им это выгодно. Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" говорит о том, что уполномоченное лицо вправе выявлять сделки на предмет их ничтожности во время временной администрации. А порядком №826 ФГВФЛ предоставил себе возможность устанавливать ничтожность сделок еще, к примеру, на 1 год. То есть, вкладчик неплатежеспособного банка может ожидать выплату гарантированной суммы возмещения год с начала процедуры ликвидации банка. Как видим, все делается для того, чтобы затянуть выплату денежных средств, не возвращать максимум больше времени эти средства", - сказал он.

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Кроме того, по словам адвоката, ФГВФЛ, используя различные инструменты, всячески пытается остановить судебные процессы.

"Представители ФГВФЛ всячески пытаются затянуть судебные процессы, используя при этом различные инструменты. На судебные заседания представители Фонда приходят уже с несколькими заявлениями о приостановлении производства по делу. Например, сейчас, если вы знаете, в Конституционном суде находится в производстве дело по конституционному представлению Верховного суда Украины о признании неконституционным Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так вот, это дело рассматривается в Конституционном суде почти два года, несмотря на то, что Верховный суд Украины определил как неотложное рассмотрение указанного дела, поскольку оно касается многих вкладчиков.

А Фонд приходит в суды, заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу и в 95% случаев эти ходатайства удовлетворяют и останавливают производство по делу. И вот, например, есть вкладчики тех банков, которые уже достаточно длительное время ликвидируются, почти 2 года. И эти лица не могут даже через суд получить гарантированную сумму, поскольку суд, в свою очередь, не принимает судебное решение, приостанавливает производство на неопределенный срок, пока Конституционный суд не рассмотрит этот закон. И это только один из примеров затягивания дела. ФГВФЛ очень много инструментов разработал для того, чтобы не выплачивать средства", - рассказал он.

Напомним, согласно правовой экспертизе, ФГВФЛ может только проверять сделки (в частности банковские договоры) на предмет ничтожности. Устанавливать ничтожность ФГВФЛ не уполномочен.