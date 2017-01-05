ФГВФО безпідставно блокує виплати вкладникам банку "Михайлівський" - екс-глава правління

І.Дорошенко назвав неправомірною відмову Фонду гарантування вкладів у виплатах вкладникам фінансових компаній, які виступали партнерами банку.

При цьому він розповів яким чином банк “Михайлівський” співпрацював з фінансовими компаніями.

“Банк, розширюючи сферу обслуговування населення і пропонуючи вибір найбільш вигідних і цікавих продуктів, виступав посередником деяких фінансових компаній по залученню ними коштів від фізичних осіб. Така діяльність повністю відповідала чинному законодавству України і піддавалася неодноразовій перевірці всілякими державними органами.

Така діяльність не порушувала ніяких норм законодавства або інтереси фізичних осіб. Фактично це аналог фідуціарних депозитів або інвестиційних продуктів, які широко пропонуються європейськими банками.

Фінансові компанії сплачували до державного бюджету в величезному розмірі податки з доходів, які ці компанії виплачували фізичним особам за користування їх коштами. Тому дана співпраця є вигідною, як самим фінансовим компаніям і фізичним особам, так і державі в цілому.

Партнери банку завжди виконували свої зобов’язання перед клієнтами і бюджетом”, — зазначив він.

Однак, у травні 2016 року фінансові компанії повернули всі залучені кошти на рахунки клієнтів, відкритих у банку “Михайлівський”, наголосив І.Дорошенко.

“У повному обсязі було виплачено відсотки за користування такими позиками і сплачені податки до державного бюджету.

Після переказу коштів клієнтів на рахунки в банку, всі зобов’язання з виплати вкладникам їх коштів перейшли до банку. І банк аж до кінця дня 23 травня цього року виконував такі зобов’язання перед вкладниками. На 23 травня в банку не було картотеки і невиконаних платежів клієнтів. Це незважаючи на те, що 20 травня НБУ почав блокувати платежі по коррахунку.

Після 23 травня, коли в банк була введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів, виконання даних зобов’язань повинно було продовжитися. Однак Фонд гарантування, на мою думку, безпідставно не компенсує частині вкладників їхні кошти, які знаходяться на їх рахунках (включаючи 2-х сторонні договори з фінкомпаніями),” — підкреслив І.Дорошенко.

Про те, що Фонд гарантування діє неправомірно, свідчать і рішення судів, зазначив він.

“Правильність моєї думки поділяють також суди, наприклад, як відомо, судовим рішенням у Вінниці, яке вже вступило в силу, визнано незаконною бездіяльність Фонду по невиплаті вкладу одному з клієнтів банку „Михайлівський“, з яким фінансова компанія — партнер банку повернула на рахунок отриманий від нього позику.

Тому я маю намір і далі захищати інтереси вкладників усіма можливими способами і не допустити, щоб вони втратили довіру до банку „Михайлівський“, його керівників та банківської системи в цілому, на завоювання якої ми працювали, починаючи ще з фінансової кризи 2008 року”, — резюмував І.Дорошенко.

Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого НБУ.

За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.

Також нагадаємо, вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, який навмисне і безпідставно відмовив йому в законних виплатах.