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ФГВФЛ безосновательно блокирует выплаты вкладчикам банка "Михайловский" - экс-глава правления

ФГВФЛ безосновательно блокирует выплаты вкладчикам банка "Михайловский" - экс-глава правления

Киев • УНН

 • 16949 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В соответствии с законом о гарантировании вкладов средства, поступившие на банковский счет клиента, являются вкладом и гарантируются Фондом независимо от того, что или кто был источником поступления этих средств на счет клиента. Об этом в Facebook сообщил бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, передает УНН.

И.Дорошенко назвал неправомерным отказ Фонда гарантирования вкладов в выплатах вкладчикам финансовых компаний, которые выступали партнерами банка.

При этом он рассказал каким образом банк "Михайловский" сотрудничал с финансовыми компаниями.

"Банк, расширяя сферу обслуживания населения и предлагая выбор наиболее выгодных и интересных продуктов, выступал посредником некоторых финансовых компаний по привлечению ими средств от физических лиц. Такая деятельность полностью соответствовала действующему законодательству Украины и подвергалась неоднократной проверке всевозможными государственными органами.

Такая деятельность не нарушала никаких норм законодательства или интересы физических лиц. Фактически это аналог фидуциарных депозитов или инвестиционных продуктов, которые широко предлагаются европейскими банками.

Финансовые компании платили в государственный бюджет в огромном размере налоги с доходов, которые эти компании выплачивали физическим лицам за пользование их средствами. Поэтому данное сотрудничество является выгодным, как самим финансовым компаниям и физическим лицам, так и государству в целом.

Партнеры банка всегда выполняли свои обязательства перед клиентами и бюджетом ", - отметил он.

Однако, в мае 2016 года финансовые компании вернули все привлеченные средства на счета клиентов, открытые в банке "Михайловский", подчеркнул И.Дорошенко.

"В полном объеме было выплачено проценты за пользование такими займами и уплачены налоги в государственный бюджет.
После перевода средств клиентов на счета в банке, все обязательства по выплате вкладчикам их средств перешли к банку. И банк до конца дня 23 мая этого года исполнял такие обязательства перед вкладчиками. На 23 мая в банке не было картотеки и невыполненных платежей клиентов. Это несмотря на то, что 20 мая НБУ начал блокировать платежи по корсчетам.
После 23 мая, когда в банк была введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов, выполнение данных обязательств должно было продолжиться. Однако Фонд гарантирования, по моему мнению, безосновательно не компенсирует части вкладчиков их средства, которые находятся на их счетах (включая 2-х сторонние договора с финкомпаниями) ", - подчеркнул И.Дорошенко.

О том, что Фонд гарантирования действует неправомерно, свидетельствуют и решения судов, отметил он.

"Правильность моего мнения разделяют также и суды, например, как известно, судебным решением в Виннице, которое уже вступило в силу, признано незаконным бездействие Фонда по невыплате вклада одному из клиентов банка" Михайловский ",   которому финансовая компания - партнер банка вернула на счет полученную от него ссуду.

Поэтому я намерен и дальше защищать интересы вкладчиков всеми возможными способами и не допустить, чтобы они потеряли доверие к банку "Михайловский", его руководителей и банковской системы в целом, на завоевание которой мы работали, начиная еще с финансового кризиса 2008 года ", - резюмировал И.Дорошенко.

Напомним, в мае 2016 года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным , хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ.

По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.

Также напомним, вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против Фонда гарантирования вкладов физлиц , который умышленно и безосновательно отказал ему в законных выплатах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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