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ФФУ розраховує на підтримку УЄФА в питаннях розвитку дитячого футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Федерації футболу України хочуть поліпшити організацію змагань з дитячо-юнацького футболу за допомогою співпраці з УЄФА. Про це заявив начальник відділу юнацького футболу ФФУ Валерій Золотухін під час прес-конференції в Херсоні, присвяченій проведенню IV Всеукраїнського турніру з футболу "Крим - це Україна" серед юнацьких команд, передає УНН.

ФФУ розраховує на підтримку УЄФА в питаннях розвитку дитячого футболу

"Протягом року, що минає, сезону 2017-2018 років, ми плідно співпрацювали з УЄФА, з представником УЄФА, експертом з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Роджером Мейхтрі. Це швейцарець, який двічі приїжджав до нас в Україну, і ми говорили про те, що УЄФА дуже ретельно зараз буде, скажімо так, системно, розглядати наші проблемні питання розвитку дитячо-юнацького футболу", - сказав він.

Також, в ФФУ сподіваються залучити фінансування від УЄФА на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні, додав представник Федерації.

Золотухін нагадав, що в суботу, 25 серпня, в Херсонській ОДА пройде форум для дитячо-юнацьких тренерів з футболу. У заході візьме участь провідний експерт з питань розвитку елітного дитячо-юнацького футболу УЄФА Роджер Мейхтрі.

Нагадаємо, як писав УНН, президент ФФУ Андрій Павелко підтримав Александера Чеферіна на виборах президента УЄФА.

Також відзначимо, що в березні цього року Павелко отримав повну підтримку ФФУ і стане єдиним кандидатом України на виборах до Виконкому УЄФА, які відбудуться в 2019 році.

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