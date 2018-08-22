ФФУ рассчитывает на поддержку УЕФА в вопросах развития детского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Федерации футбола Украины хотят улучшить организацию соревнований по детско-юношескому футболу посредством сотрудничества с УЕФА. Об этом заявил начальник отдела юношеского футбола ФФУ Валерий Золотухин во время пресс-конференции в Херсоне, посвященной проведению IV Всеукраинского турнира по футболу "Крым – это Украина" среди юношеских команд, передает УНН.
"В течение уходящего года, сезона 2017-2018 годов, мы плодотворно сотрудничали с УЕФА, с представителем УЕФА, экспертом по вопросам развития детско-юношеского футбола Роджером Мейхтри. Это швейцарец, который дважды приезжал к нам в Украину, и мы говорили о том, что УЕФА очень тщательно сейчас будет, скажем так, системно, рассматривать наши проблемные вопросы развития детско-юношеского футбола", - сказал он.
Также, в ФФУ надеются привлечь финансирование от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола в Украине, добавил представитель Федерации.
Золотухин напомнил, что в субботу, 25 августа, в Херсонской ОГА пройдет форум для детско-юношеских тренеров по футболу. В мероприятие примет участие ведущий эксперт по вопросам развития элитного детско-юношеского футбола УЕФА Роджер Мейхтри.
Напомним, как писал УНН, президент ФФУ Андрей Павелко поддержал Александера Чеферина на выборах президента УЕФА.
Также отметим, что в марте этого года Павелко получил полную поддержку ФФУ и станет единственным кандидатом Украины на выборах в Исполком УЕФА, которые состоятся в 2019 году.