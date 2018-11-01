ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федерація футболу України та Харківська обласна державна адміністрація підготують документи для подання заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
У Федерації нагадали, що лише два роки тому “спільними зусиллями Федерації футболу України та керівництва Харківської області” після тривалої вимушеної перерви до Харкова вдалося повернути великий футбол.
“Із того часу на стадіоні „Металіст“ відбулися вже три поєдинки національної збірної України, в яких головна команда країни здобула три впевнені перемоги. Історичним став нещодавній тріумф збірної під керівництвом Андрія Шевченка в матчі з Чехією. Адже за підсумками цієї зустрічі синьо-жовті забезпечили собі перше місце у групі B1 прем’єрного турніру Ліги націй УЄФА та ввійшли до 12 найсильніших збірних Європи”, — йдеться у повідомленні.
У ФФУ зауважили, що в УЄФА та ФІФА відзначили високу якість організації міжнародних поєдинків у Харкові.
“Успішний досвід став основою для спільного рішення керівництва Федерації футболу України та Харківської обласної державної адміністрації щодо підготовки заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році на стадіоні „Металіст“.
Федерація футболу України повідомила УЄФА про готовність поборотися за право проведення цього поєдинку в Харкові. Усі необхідні документи для оформлення повноцінної заявки, відповідно до вимог УЄФА, будуть зібрані спільно ФФУ та керівництвом ХОДА до лютого 2019 року”, — наголосили у Федерації футболу.
Зазначається, що наразі є всі підстави розраховувати на те, що Харків зможе провести матч за Суперкубок УЄФА на найвищому рівні. А підтвердженням цього є організація фіналу Ліги чемпіонів у Києві в травні цього року, що заслужила найвищу оцінку керівництва УЄФА, резюмували у ФФУ.
Нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко анонсував підготовку заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 в Україні.