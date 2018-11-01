ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 у Харкові

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федерація футболу України та Харківська обласна державна адміністрація підготують документи для подання заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.