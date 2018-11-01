ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 в Харькове

В Федерации напомнили, что всего два года назад “совместными усилиями Федерации футбола Украины и руководства Харьковской области” после длительного вынужденного перерыва в Харьков удалось вернуть большой футбол.

“С тех пор на стадионе „Металлист“ состоялись уже три поединка национальной сборной Украины, в которых главная команда страны завоевала три уверенные победы. Историческим стал недавний триумф сборной под руководством Андрея Шевченко в матче с Чехией. Ведь по итогам этой встречи сине-желтые обеспечили себе первое место в группе B1 премьерного турнира Лиги наций УЕФА и вошли в 12 сильнейших сборных Европы”, — говорится в сообщении.

В ФФУ отметили, что в УЕФА и ФИФА отметили высокое качество организации международных поединков в Харькове.

“Успешный опыт стал основой для совместного решения руководства Федерации футбола Украины и Харьковской областной государственной администрации по подготовке заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году на стадионе „Металлист“.

Федерация футбола Украины сообщила УЕФА о готовности побороться за право проведения этого поединка в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА в феврале 2019 года”, — отметили в Федерации футбола.

Отмечается, что в настоящее время есть все основания рассчитывать на то, что Харьков сможет провести матч за Суперкубок УЕФА на высшем уровне. А подтверждением этого является организация финала Лиги чемпионов в Киеве в мае этого года, заслужила самую высокую оценку руководства УЕФА, резюмировали в ФФУ.

Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко анонсировал подготовку заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 в Украине.