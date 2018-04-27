Фейгіна без статусу адвоката у РФ допустили до справи Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Позбавленого в Росії статусу адвоката Марка Фейгіна суд допустив до розгляду справи українця Романа Сущенка як "іншої особи". Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Отже, я допущений судом до розгляду справи Романа Сущенка як інша особа за ч.2 ст.49 КПК РФ. Також за ст.18 "Про утримання під вартою..." Сущенко заявив клопотання про мій допуск відвідувань у в'язниці, як представника в ЄСПЛ. Тепер я чекаю повернення мого статусу адвоката судом", - заявив він.
Нагадаємо, російського адвоката Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу. Він повідомив, що адвокатського статусу його "позбавили за три твіти".
Фейгін вирішив оскаржити позбавлення його адвокатського статусу.