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Фейгіна без статусу адвоката у РФ допустили до справи Сущенка

Київ • УНН

 • 11351 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Позбавленого в Росії статусу адвоката Марка Фейгіна суд допустив до розгляду справи українця Романа Сущенка як "іншої особи". Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.

Фейгіна без статусу адвоката у РФ допустили до справи Сущенка

"Отже, я допущений судом до розгляду справи Романа Сущенка як інша особа за ч.2 ст.49 КПК РФ. Також за ст.18 "Про утримання під вартою..." Сущенко заявив клопотання про мій допуск відвідувань у в'язниці, як представника в ЄСПЛ. Тепер я чекаю повернення мого статусу адвоката судом", - заявив він.

Нагадаємо, російського адвоката Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу. Він повідомив, що адвокатського статусу його "позбавили за три твіти".

Фейгін вирішив оскаржити позбавлення його адвокатського статусу.

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