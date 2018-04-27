Фейгина без статуса адвоката в РФ допустили к делу Сущенко

"Итак, я допущен судом к рассмотрению дела Романа Сущенко в качестве иного лица по ч.2 ст.49 УПК РФ. Также по ст.18 "О содержании под стражей..." Сущенко заявил ходотайство о моём допуске посещений в тюрьме, как представителя в ЕСПЧ. Теперь я жду возврата моего статуса адвоката судом", - заявил он.

Напомним, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твита".

Фейгин решил обжаловать лишение его адвокатского статуса.