Феттель тріумфував на передостанньому Гран-Прі сезону Формули-1

Фінішну лінію слідом за переможцем гонки перетнув Боттас з "Мерседеса", третє місце залишилося за його співвітчизником Кімі Райкконеном, який також представляє "Феррарі".

Стартувавши з піт-лейн через аварію в кваліфікації чотириразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон на фініші став 4-м. Також до очкової зони потрапили: 5-й – Ферстаппен, 6 – Ріккардо, 7 – Маса, 8 – Алонсо, 9 – Перес, 10 – Хюлькенберг.

"Я дуже радий за нашу команду. Співробітники в Маранелло викладалися по максимуму, ці два тижні видалися досить непростими, але приємно привести обидві машини на подіум. Я відчуваю полегшення", - сказав тріумфатор Гран-Прі.

Примітно, що для Феттеля виграний Гран-Прі став вже 5-м в 2017 році.

Додамо також, нинішній сезон завершиться в Абу-Дабі 26 листопада.

Як повідомляв УНН, Хемілтон достроково переміг у сезоні 2017 року.