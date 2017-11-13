Феттель победил на предпоследнем Гран-При сезона Формулы-1

Финишную линию вслед за победителем гонки пересек Боттас из "Мерседеса", третье место осталось за его соотечественником Кими Райкконеном, который также представляет "Феррари".

Стартовав с пит-лейн за аварии в квалификации четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на финише стал 4-м. Также в очковой зоны попали: 5-й - Ферстаппен, 6 - Риккардо, 7 - масса, 8 - Алонсо, 9 - Перес, 10 - Хюлькенберг.

"Я очень рад за нашу команду. Сотрудники в Маранелло выкладывались по максимуму, эти две недели показались весьма непростыми, но приятно привести обе машины на подиум. Я чувствую облегчение", - сказал триумфатор Гран-При.

Примечательно, что для Феттеля выигранный Гран-При стал уже 5-м в 2017 году.

Добавим также, нынешний сезон завершится в Абу-Даби 26 ноября.

Как сообщал УНН, Хэмилтон досрочно победил в сезоне 2017 года.