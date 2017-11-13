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Феттель победил на предпоследнем Гран-При сезона Формулы-1

Феттель победил на предпоследнем Гран-При сезона Формулы-1

Киев  •  УНН

 • 10411 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Финишную линию вслед за победителем гонки пересек Боттас из "Мерседеса", третье место осталось за его соотечественником Кими Райкконеном, который также представляет "Феррари".

Стартовав с пит-лейн за аварии в квалификации четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на финише стал 4-м. Также в очковой зоны попали: 5-й - Ферстаппен, 6 - Риккардо, 7 - масса, 8 - Алонсо, 9 - Перес, 10 - Хюлькенберг.

"Я очень рад за нашу команду. Сотрудники в Маранелло выкладывались по максимуму, эти две недели показались весьма непростыми, но приятно привести обе машины на подиум. Я чувствую облегчение", - сказал триумфатор Гран-При.

Примечательно, что для Феттеля выигранный Гран-При стал уже 5-м в 2017 году.

Добавим также, нынешний сезон завершится в Абу-Даби 26 ноября.

Как сообщал УНН, Хэмилтон досрочно победил в сезоне 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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