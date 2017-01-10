Фестиваль вертепів та колядницьких гуртів вперше відбудеться в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 січня. УНН. У суботу, 14 січня, в Ужгороді відбудеться обласний фестиваль-конкурс вертепів та колядницьких гуртів “Нова радість стала...”. Про це проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
Свято в області проводитиметься вперше, його ініціатором виступив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Так, фестиваль стартуватиме у центі міста на площі Поштовій. Участь у ньому візьмуть колективи з усієї області, чиї виступи оцінюватиме компетентне журі. А завершиться день великим концертом за участю закарпатських, тернопільських та одеських творчих колективів.
Водночас, у культурно-історичному центрі “Совине гніздо” відкриється ярмарок вина, меду, сиру, фермерських продуктів. Гостей також частуватимуть традиційною закарпатською кухнею, працюватиме дитячий майданчик, зона майстер-класів та хендмейду. Гастрономічний ярмарок триватиме в Ужгороді два дні.
Як раніше повідомляв УНН, кількість туристів на Закарпатті збільшилась на 20%.