Фестиваль вертепов и колядницких групп впервые состоится в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 января. УНН. В субботу, 14 января, в Ужгороде состоится областной фестиваль-конкурс вертепов и колядницких групп "Новая радость стала...". Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА, сообщает УНН.
Праздник в области будет проводиться впервые, его инициатором выступил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Так, фестиваль стартует в центе города на площади Почтовой. Участие в нем примут коллективы со всей области, чьи выступления будет оценивать компетентное жюри. А завершится день большим концертом с участием закарпатских, тернопольских и одесских творческих коллективов.
В то же время, в культурно-историческом центре "Совиное гнездо" откроется ярмарка вина, меда, сыра, фермерских продуктов. Гостей также будут угощать традиционной закарпатской кухней, будет работать детская площадка, зона мастер-классов и хендмейда. Гастрономическая ярмарка продлится в Ужгороде два дня.
Как ранее сообщал УНН, количество туристов в Закарпатской области увеличилось на 20%.