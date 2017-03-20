Фестиваль світла пройшов у М'янмі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Щорічно у Янгоні, М'янма, проводиться Міжнародний фестиваль світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globaltimes.
Виставка світла розгорнулася у Народному парку Янгона.
Під час фестивалю було представлено освітлювальні пристрої різноманітних форм і призначення. Також було презентовано музичну п'єсу, безкоштовні кіно-шоу та вистави на багатьох вулицях Янгона.
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Також для жителів країни та туристів влаштовуються розваги, під час яких люди грають з вогняними хлопавками і повітряними кулями.
Довідка УНН: Фестиваль світла у М'янмі проводиться в день повного бірманського місяця. Зазвичай це відбувається наприкінці буддійського посту (Васса) і є другим за популярністю фестивалем у М'янмі після Фестивалю води. Захід є святкуванням спуску Будди з небес після того, як він проповідував Абхідхамма до своєї матері Майя та був відроджений в небі.