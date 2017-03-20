Фестиваль света прошел в Мьянме

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41643 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104927 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120339 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179433 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130911 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117680 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106535 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107564 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Фестиваль света прошел в Мьянме

Фестиваль света прошел в Мьянме

Киев  •  УНН

 • 14888 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ежегодно в Янгоне, Мьянма, проводится Международный фестиваль света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globaltimes.

Выставка света развернулась в Народном парке Янгона.

Во время фестиваля были представлены осветительные приборы различных форм и назначений. Также были представлены музыкальная пьеса, бесплатное кино-шоу и спектакли на многих улицах Янгона.

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Также для жителей страны и туристов устраиваются развлечения, во время которых люди играют с огненными хлопушками и воздушными шарами.

Справка УНН: Фестиваль света в Мьянме проводится в день полного бирманского месяца. Обычно это происходит в конце буддийского поста (Васса) и является вторым по популярности фестивалем в Мьянме после Фестиваля воды. Мероприятие является празднованием спуска Будды с небес после того, как он проповедовал Абхидхамма к своей матери Майя и был возрожден в небе.

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