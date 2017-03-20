Фестиваль света прошел в Мьянме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Ежегодно в Янгоне, Мьянма, проводится Международный фестиваль света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globaltimes.
Выставка света развернулась в Народном парке Янгона.
Во время фестиваля были представлены осветительные приборы различных форм и назначений. Также были представлены музыкальная пьеса, бесплатное кино-шоу и спектакли на многих улицах Янгона.
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Также для жителей страны и туристов устраиваются развлечения, во время которых люди играют с огненными хлопушками и воздушными шарами.
Справка УНН: Фестиваль света в Мьянме проводится в день полного бирманского месяца. Обычно это происходит в конце буддийского поста (Васса) и является вторым по популярности фестивалем в Мьянме после Фестиваля воды. Мероприятие является празднованием спуска Будды с небес после того, как он проповедовал Абхидхамма к своей матери Майя и был возрожден в небе.