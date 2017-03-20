Фестиваль света прошел в Мьянме

Выставка света развернулась в Народном парке Янгона.

Во время фестиваля были представлены осветительные приборы различных форм и назначений. Также были представлены музыкальная пьеса, бесплатное кино-шоу и спектакли на многих улицах Янгона.

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Также для жителей страны и туристов устраиваются развлечения, во время которых люди играют с огненными хлопушками и воздушными шарами.

Справка УНН: Фестиваль света в Мьянме проводится в день полного бирманского месяца. Обычно это происходит в конце буддийского поста (Васса) и является вторым по популярности фестивалем в Мьянме после Фестиваля воды. Мероприятие является празднованием спуска Будды с небес после того, как он проповедовал Абхидхамма к своей матери Майя и был возрожден в небе.