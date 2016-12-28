Фестиваль Маланок пройде у Чернівцях 15 січня

Фестиваль Маланок в 2017 році буде благодійного характеру. Зібрані під час Фестивалю кошти будуть передані на потреби воїнів АТО.

Свято розпочнеться на о 12.00 на площі Філармонії зі святкової ходи за маршрутом: Площа Філармонії — вул. М. Заньковецької — вул. Університетська — Театральна площа — вул. І. Котляревського — Соборна площа — вул. І. Франка — вул. Поштова — Площа Філармонії.

Після святкової ходи публіка побачить сценічні виступи на площі Філармонії. На дітей, які прийдуть на дійство у карнавальних костюмах, чекатиме сюрприз.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях відбувся традиційний Маланка-фест.